Bienvenue sur FranceFuites

Transparence totale, par défaut
Vos données sont accessibles à toute personne munie d'une connexion Internet et d'un peu de patience. Aucun mot de passe à retenir, c'est nous qui les retenons pour vous, puis nous les perdons.
Le premier portail public à assumer pleinement ce que tout le monde sait déjà : vos données personnelles ont fuité, fuient encore, et fuiteront demain. Plutôt que de le cacher, nous en avons fait un service public.
FranceFuites s'engage à respecter une charte stricte de transparence radicale. Parce qu'à force, autant l'assumer.
Vos données sont accessibles à toute personne munie d'une connexion Internet et d'un peu de patience. Aucun mot de passe à retenir, c'est nous qui les retenons pour vous, puis nous les perdons.
Lorsqu'une fuite est signalée, nous communiquons sous huit à dix mois, par voie de communiqué de presse, en pleine période de vacances scolaires. C'est un standard que nous nous imposons.
Nos serveurs utilisent une politique de mots de passe stricte : au moins quatre caractères, dont obligatoirement le mot "admin". Toute initiative d'ajouter un chiffre est découragée pour ne pas perturber le stagiaire.
Toutes nos données sont hébergées sur le territoire national. Une fois fuitées, elles partent à l'étranger, mais cela ne nous regarde plus, c'est dans le contrat.
Nous respectons scrupuleusement le RGPD : nous avons imprimé le texte, l'avons rangé dans un classeur, et le classeur est dans un bureau dont la clé a été égarée il y a quelques années.
Vous serez prévenu de la fuite de vos données par un courriel envoyé à une adresse que vous n'utilisez plus depuis longtemps. Nous considérerons que vous avez été informé.
Données consolidées par notre cellule statistique, qui a également fuité la semaine dernière.
Toutes vos démarches au même endroit. Toutes déjà fuitées, évidemment.
Service inutile : la réponse est oui. Vous pouvez tout de même cliquer pour la confirmation officielle, accompagnée d'un certificat tamponné.
Formulaire disponible. Une fois rempli, vos données seront immédiatement transmises à sept prestataires sous-traitants, ce qui constitue une forme de suppression au sens administratif.
Service très consulté. Permet de récupérer le numéro fiscal, l'adresse et les centres d'intérêt de vos voisins en deux clics. Aucune vérification d'identité, c'est plus rapide.
Vous avez observé une fuite que nous n'avons pas encore détectée ? Félicitations, vous êtes plus rapide que nos équipes. Nous vous adresserons un diplôme.
Les questions que vous vous posez forcément, et les réponses que nous avons trouvées au pied levé.
"À FranceFuites, nous croyons qu'une fuite assumée vaut mieux qu'une faille cachée. Notre mission est simple : faire de la perte de données un standard reproductible, documenté, et compatible avec les engagements européens en matière d'open data."