FranceFuites s'engage à respecter une charte stricte de transparence radicale. Parce qu'à force, autant l'assumer.

Engagement n°1 Transparence totale, par défaut Vos données sont accessibles à toute personne munie d'une connexion Internet et d'un peu de patience. Aucun mot de passe à retenir, c'est nous qui les retenons pour vous, puis nous les perdons.

Engagement n°2 Réactivité face aux incidents Lorsqu'une fuite est signalée, nous communiquons sous huit à dix mois, par voie de communiqué de presse, en pleine période de vacances scolaires. C'est un standard que nous nous imposons.

Engagement n°3 Mots de passe robustes Nos serveurs utilisent une politique de mots de passe stricte : au moins quatre caractères, dont obligatoirement le mot "admin". Toute initiative d'ajouter un chiffre est découragée pour ne pas perturber le stagiaire.

Engagement n°4 Souveraineté numérique Toutes nos données sont hébergées sur le territoire national. Une fois fuitées, elles partent à l'étranger, mais cela ne nous regarde plus, c'est dans le contrat.

Engagement n°5 Conformité RGPD Nous respectons scrupuleusement le RGPD : nous avons imprimé le texte, l'avons rangé dans un classeur, et le classeur est dans un bureau dont la clé a été égarée il y a quelques années.