Avis aux usagers : ce site est une parodie. Aucune fuite réelle n'est organisée depuis ce portail. Les autres, on ne garantit rien.
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Bienvenue sur FranceFuites

Le premier portail public à assumer pleinement ce que tout le monde sait déjà : vos données personnelles ont fuité, fuient encore, et fuiteront demain. Plutôt que de le cacher, nous en avons fait un service public.

Consulter les fuites récentes Comprendre notre démarche
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Données françaises ayant fuité cette année
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Mise à jour en temps réel. Source : un stagiaire qui regarde Telegram.

Nos engagements de service public

FranceFuites s'engage à respecter une charte stricte de transparence radicale. Parce qu'à force, autant l'assumer.

Engagement n°1

Transparence totale, par défaut

Vos données sont accessibles à toute personne munie d'une connexion Internet et d'un peu de patience. Aucun mot de passe à retenir, c'est nous qui les retenons pour vous, puis nous les perdons.

Engagement n°2

Réactivité face aux incidents

Lorsqu'une fuite est signalée, nous communiquons sous huit à dix mois, par voie de communiqué de presse, en pleine période de vacances scolaires. C'est un standard que nous nous imposons.

Engagement n°3

Mots de passe robustes

Nos serveurs utilisent une politique de mots de passe stricte : au moins quatre caractères, dont obligatoirement le mot "admin". Toute initiative d'ajouter un chiffre est découragée pour ne pas perturber le stagiaire.

Engagement n°4

Souveraineté numérique

Toutes nos données sont hébergées sur le territoire national. Une fois fuitées, elles partent à l'étranger, mais cela ne nous regarde plus, c'est dans le contrat.

Engagement n°5

Conformité RGPD

Nous respectons scrupuleusement le RGPD : nous avons imprimé le texte, l'avons rangé dans un classeur, et le classeur est dans un bureau dont la clé a été égarée il y a quelques années.

Engagement n°6

Information des personnes concernées

Vous serez prévenu de la fuite de vos données par un courriel envoyé à une adresse que vous n'utilisez plus depuis longtemps. Nous considérerons que vous avez été informé.

Les chiffres clés

Données consolidées par notre cellule statistique, qui a également fuité la semaine dernière.

94 %
des Français ont au moins une donnée dans la nature
3,2 j
durée moyenne entre deux fuites majeures
1,4 Mo
poids moyen d'un dossier citoyen revendu
0
stagiaire réprimandé à ce jour

Démarches en ligne

Toutes vos démarches au même endroit. Toutes déjà fuitées, évidemment.

En ligne

Vérifier si mes données ont fuité

Service inutile : la réponse est oui. Vous pouvez tout de même cliquer pour la confirmation officielle, accompagnée d'un certificat tamponné.

Service gratuitDurée : 12 secondes
En ligne

Demander la suppression de mes données

Formulaire disponible. Une fois rempli, vos données seront immédiatement transmises à sept prestataires sous-traitants, ce qui constitue une forme de suppression au sens administratif.

Service en panneDepuis un moment
En ligne

Télécharger les données de mes voisins

Service très consulté. Permet de récupérer le numéro fiscal, l'adresse et les centres d'intérêt de vos voisins en deux clics. Aucune vérification d'identité, c'est plus rapide.

Très demandéDurée : 8 secondes
En ligne

Signaler une fuite

Vous avez observé une fuite que nous n'avons pas encore détectée ? Félicitations, vous êtes plus rapide que nos équipes. Nous vous adresserons un diplôme.

Bonus : un porte-cléDurée : 3 jours

Foire aux questions

Les questions que vous vous posez forcément, et les réponses que nous avons trouvées au pied levé.

Mes données ont-elles vraiment fuité ?
On pense que oui. On n'en est pas totalement sûrs. Si vous avez un doute, attendez quelques heures, ce sera réglé.
Que faites-vous pour protéger mes données ?
Nous avons récemment installé un nouveau pare-feu. Il est en carton, mais il est là. Nous réfléchissons à l'idée, à moyen terme, de le brancher.
Pourquoi le site ressemble-t-il aux sites du gouvernement ?
C'est une parodie. Toute ressemblance avec un site officiel est volontaire et sans conséquence administrative. Ce site n'est rattaché à aucune administration réelle. Mais il pourrait, on ne sait jamais.
Et la CNIL dans tout ça ?
La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés est trop occupée durant sa séance d'aquaponey pour vous aider. Vous fuitez, nous publions, ils ont piscine. Tout ça avec environ 1 jour de travail par an, magnifique non ?
Comment vous contacter en cas d'urgence ?
Notre standard a fuité également. Nous vous rappelons sur le numéro qui figure dans l'une des bases de données publiées récemment, c'est plus simple pour nous.

Un mot du Directeur Général

"À FranceFuites, nous croyons qu'une fuite assumée vaut mieux qu'une faille cachée. Notre mission est simple : faire de la perte de données un standard reproductible, documenté, et compatible avec les engagements européens en matière d'open data."

Ce qui ne fuit pas n'a pas vraiment été numérisé.